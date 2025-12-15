Haberler

Otoyolda zincirleme kaza: 7 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı, toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Dörtdivan ilçesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 BZM 211 plakalı hafif ticari araç, 06 FKN 684 plakalı otomobil ve 06 DIC 65 plakalı otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Kazada, araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
