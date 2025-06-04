Bolu'da Yüzlerce Alabalık Doğal Yaşam Alanlarına Salındı

Bolu'da Yüzlerce Alabalık Doğal Yaşam Alanlarına Salındı
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Bolu'da orman içi sulardaki alabalık popülasyonunu artırmak için yerli alabalıklar, derelere ve göletlere salındı. Bu adım ekosistemin dengelenmesine ve yerli türlerin korunmasına katkı sağlayacak.

Yüzlerce alabalık derelere salındı

BOLU - Bolu'da orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarını artırmak amacıyla yüzlerce alabalık doğal yaşam alanlarına salındı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Abant Alabalık Üretme İstasyonu'nda özenle yetiştirilen yerli alabalıklar, Bolu'daki uygun dere ve göletlere bırakıldı. Yetkililer, alabalıkların doğal ortama uyum sağlamasıyla birlikte ekosistemin dengeleneceğini ve yerli türlerin korunmasına katkı sağlanacağını belirtti. Salımın özellikle nesli tehdit altında olan kırmızı benekli alabalıkların devamlılığını sağlamak açısından önemli olduğu vurgulandı. Çalışmaların önümüzdeki dönemlerde de farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel
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