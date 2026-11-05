Bolu'da Yumrukaya ile Gölköy Yerleşkesi'nde sonbahar renkleri dronla görüntülendi

Bolu'da Yumrukaya ile Gölköy Yerleşkesi'nde sonbahar renkleri dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'da Yumrukaya köyü ve Gölköy Yerleşkesi'ndeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri dronla görüntülendi. Ağaçların sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründüğü bölge, D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu kenarında da göz alıcı manzara oluşturdu.
Bolu'da sonbahar renklerinin ormanlık alanlarda oluşturduğu güzel manzara dronla kayda alındı.
Merkeze bağlı Yumrukaya köyü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi'ndeki ormanlık alanlarda ağaçlar, sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun kenarında uzanan ormanlarda oluşan renk geçişleri, güzel manzara oluşturdu.
Renk cümbüşüyle göz alıcı görünüme kavuşan bölge, havadan görüntülendi.
Kaynak: AA