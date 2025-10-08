Bolu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 metre rakımdaki Kartalkaya mevkisi ile Aladağ ve Sarıalan bölgelerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.