Bolu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı
Bolu'nun köylerindeki yüksek kesimlerde, Kartalkaya, Aladağ ve Sarıalan bölgelerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji, kar yağışının aralıklarla gün boyu süreceğini açıkladı.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 metre rakımdaki Kartalkaya mevkisi ile Aladağ ve Sarıalan bölgelerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel