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Bolu'da öğrencilerin sınav heyecanı

Bolu'da öğrencilerin sınav heyecanı
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Bolu'da üniversite adayları YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye girdi. Sınavda 160 soruya 180 dakika süre verilirken, aileler okul önlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

BOLU'da üniversite öğrencisi adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde ( Ayt ) sınav heyecanı yaşadı.

Bolu'da YKS'nin ikinci oturumuna katılacak adaylar, sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerinin önünde toplandı. Adaylar, güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Sınavdan 15 dakika önce kapıların kapatılması kuralı gereği, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alımı yapılmadı ve kapılar kapatıldı. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 160 soruyu yanıtlamaları için 180 dakika süre tanındı. YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak. Adaylar içeride ter dökerken; okul bahçeleri ve çevresinde bekleyen anne, baba ve yakınları çocuklarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti. Sınavın başlaması ile okul çevrelerinde sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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