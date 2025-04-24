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Bolu'da Yayla Evinde Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Bolu'da Yayla Evinde Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde, yayla evinde bıçakla yaralanan karı koca hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, jandarma tarafından yakalandı ve işlemleri sürüyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yayla evinde karı kocayı bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Mircekiraz köyü yaylasında yaşayan İsmail (44) ve eşi Zeliha G. (38), yayla sakinlerince evlerinde yaralı halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan karı koca, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan İsmail G, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, çifti bıçaklayıp kaçtığı belirlenen şüpheli E.P'nin (26) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, E.P'yi Gerede ilçe merkezine yakın bir alanda yakaladı.

Zanlının karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan tedavisi tamamlanan Zeliha G'nin taburcu edildiği, İsmail G'nin tedavisinin ise yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Eyüp Yalçın - Güncel
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