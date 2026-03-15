Bolu'da çıkan yangında 2 katlı ev ve ahır kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Göynük ilçesindeki Himmetoğlu köyünde çıkan yangında, Mürsel Aydın'a ait iki katlı ahşap ev ve yanındaki ahır yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, köy sakinlerinin ihbarıyla itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ve ahır yandı.

İlçeye bağlı Himmetoğlu köyünde Mürsel Aydın'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, evin yanında bulunan ahıra da sıçradı.

Alevleri fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iki katlı ahşap ev ile ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Haberler.com
500

Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler
Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı

Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel

Gönlünü milli yıldızımıza kaptırdı!
Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı

Icardi'den boşanır boşanmaz hemen yeni sevgili yaptı
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz

Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'ın sözleri gündem yarattı