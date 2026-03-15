Bolu'da çıkan yangında 2 katlı ev ve ahır kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ve ahır yandı.

İlçeye bağlı Himmetoğlu köyünde Mürsel Aydın'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, evin yanında bulunan ahıra da sıçradı.

Alevleri fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iki katlı ahşap ev ile ahır kullanılamaz hale geldi.