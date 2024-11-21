Bolu'da Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Mudurnu ilçesinde bulunan Taşkesti beldesinde bir ahşap evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz duruma geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Karamurat köyü Alaçam Mahallesinde yaşayan Erkan Yıldız'a ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Sıcak Gelişme:
Sinan Ateş'in ablasına yönelik saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karıştı.