Bolu'daki yangında 4 ev ile 8 samanlık kullanılamaz hale geldi

BOLU'nun Gerede ilçesinde köyde çıkan yangında 3'ü boş 4 ev ile 8 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Akçabey köyü Doğancılar Mahallesi'nde iddiaya göre; bir evin önündeki elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar, saat 04.00 sıralarında ahşap eve sıçradı. Alevler, bitişiğindeki ev ile samanlıklara sıçradı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Gerede ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın sabah saatlerinde söndürüldü. Yangında 3'ü boş 4 ev ile 8 samanlık tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

