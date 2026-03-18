Bolu'da yangın, 2 katlı ev alev alev yandı

BOLU'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev yandı, bitişiğindeki ev ise zarar gördü.

Davutbeyli köyü Kandak Mahallesi'ndeki 2 katlı evde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede 2 katlı binayı sardı, yangın bitişiğindeki eve de sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi, bitişiğindeki ev ise zarar gördü. Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı