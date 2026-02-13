Haberler

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı

Mudurnu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç arasında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mudurnu-Nallıhan kara yolunun Aynalıkaya mevkisinde meydana geldi. H.Ç. idaresindeki 14 ABC 446 plakalı hafif ticari araç ile R.K. yönetimindeki 54 AHY 943 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan N.Ç. ve V.D. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

