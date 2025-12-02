Bolu'da Yaban Hayvanları Fotokapanla Görüntülendi

BOLU'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ormana kurulan fotokapanla yaban hayvanlarını görüntüledi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında ormana fotokapanlar yerleştirdi. Yaban hayatına dair verilerin elde edildiği fotokapanla ormanda yaşayan yaban hayvanları görüntülendi. Görüntülerde, kurt ve alageyik gibi yaban hayvanlarının ormanda dolaşması yer aldı.