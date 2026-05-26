Haberler

Bolu'da UMKE eğitimleri kapsamında tatbikat yapıldı

Bolu'da UMKE eğitimleri kapsamında tatbikat yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da düzenlenen 16. Bölge UMKE Temel Eğitimi ve Medikal Kurtarma tatbikatına 5 ilden gönüllüler katıldı. Afet senaryoları üzerinden saha uygulamaları yapıldı.

Bolu'da "16. Bölge UMKE Temel Eğitimi ve Medikal Kurtarma Uygulamaları Eğitimi" kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Çakmaklar AFAD Eğitim Alanı'nda düzenlenen tatbikata Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Düzce'den UMKE gönüllüleri katıldı.

Tatbikatta çevresel aciller, tıbbi KBRN, olay yönetim sistemi, medikal kurtarma ile triyaj konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Faaliyette çeşitli afet senaryoları üzerinden saha uygulamaları gerçekleştirildi.

Afet ve acil durumlara müdahale yetkinliğinin artırılması, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekiplerin operasyonel hazırlık seviyelerinin geliştirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen tatbikat başarıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon!Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı

İran, Hamaney'le ilgili haftalardır konuşulan iddiayı doğruladı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı

Koltuğa geri döndü, ilk icraatı tartışma yarattı! Listede 24 isim var
Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskanıp ateşe verdi

Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskandığı çocuğa kabusu yaşattı
Netflix'in yıldızı Stewart McLean'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Bir haftadır aranıyordu: Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar