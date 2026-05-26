Bolu'da UMKE eğitimleri kapsamında tatbikat yapıldı

Bolu'da "16. Bölge UMKE Temel Eğitimi ve Medikal Kurtarma Uygulamaları Eğitimi" kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Çakmaklar AFAD Eğitim Alanı'nda düzenlenen tatbikata Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Düzce'den UMKE gönüllüleri katıldı.

Tatbikatta çevresel aciller, tıbbi KBRN, olay yönetim sistemi, medikal kurtarma ile triyaj konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Faaliyette çeşitli afet senaryoları üzerinden saha uygulamaları gerçekleştirildi.

Afet ve acil durumlara müdahale yetkinliğinin artırılması, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekiplerin operasyonel hazırlık seviyelerinin geliştirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen tatbikat başarıyla tamamlandı.