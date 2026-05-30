Otoyolda tartıştığı sürücüyü darbetti, o anlar kamerada

180 BİN TL CEZA VE EHLİYETİNE EL KONULDU

Bolu'da, önünü kestiği otomobilin sürücüsünü darbeden 34 UC 4257 plakalı cipin sürücüsünün Özkan B. olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından tespit edilen sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca, Özkan B. hakkında 'Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi', 'Tehdit' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Murat KÜÇÜK/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı