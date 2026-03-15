Bolu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
D-100 kara yolunda E. A. idaresindeki 34 ERS 014 plakalı otomobil, İl Jandarma Komutanlığı mevkisinde H. D'nin kullandığı 14 DH 707 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz