Bolu'da 1 haftada 1755 sürücüye ceza

BOLU'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde geçen hafta 1654 uygulama yapılırken, kurallara uymayan 1755 sürücüye ceza kesildi.

Kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 13-19 Temmuz tarihlerinde 1654 uygulama yapıldı. Bolu Valiliği tarafından paylaşılan verilere göre; polis ve jandarma ekipleri tarafından 1 haftada 32 bin 853 araç denetlenirken, kurallara uymadıkları tespit edilen 1755 sürücüye ceza kesildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından kent genelindeki trafik denetimleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı