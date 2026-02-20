Haberler

Bolu'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Bolu'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Bolu'nun Göynük ilçesinde, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü Hacı İbrahim K. yaşamını yitirdi. Kaza, Ekinciler köyü mevkiinde meydana geldi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Taraklı'dan Göynük istikametine seyreden Y.P'nin kullandığı 16 BPS 651 plakalı tır ile Hacı İbrahim K. (51) idaresindeki 45 ALJ 188 plakalı otomobil, Ekinciler köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin kontrolünde, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Hacı İbrahim K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak morga gönderildi.

Kaynak: AA / Murat Diri
