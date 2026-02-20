Bolu'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü Hacı İbrahim K. yaşamını yitirdi. Kaza, Ekinciler köyü mevkiinde meydana geldi.
Taraklı'dan Göynük istikametine seyreden Y.P'nin kullandığı 16 BPS 651 plakalı tır ile Hacı İbrahim K. (51) idaresindeki 45 ALJ 188 plakalı otomobil, Ekinciler köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin kontrolünde, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Hacı İbrahim K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak morga gönderildi.