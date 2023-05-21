Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 8 kişi yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Karabük'ten Gerede istikametine seyreden Mustafa G. idaresindeki 34 EK 608 plakalı otomobil, Koçumlar köyü mevkisinde Fatih A. idaresindeki 03 AT 540 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.