Tek katlı ev yanarak küle döndü
Bolu'nun Gövem Köyü'nde bacadan çıkan yangın, Salih Yerlikaya'ya ait tek katlı ahşap evi kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri müdahale etti.
BOLU'da köyde bulunan tek katlı ahşap ev bacadan başlayan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Gövem Köyü'nde meydana geldi. Salih Yerlikaya'ya ait tek katlı ahşap evin bacasından çıkan yangın eve sıçradı. Alevler kısa sürede ahşap evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin evi sardığı yangına müdahale etti. Yangında tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Hızır İlyas YILDIRIM/BOLU,
