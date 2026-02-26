Göynük'te tavuk kümesinde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde bir tavuk kümesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında kümeste hasar oluşurken, civcivler başka kümese taşındı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Bekirfakılar köyü Ayvatlar Mahallesi'nde bir tavuk kümesinde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Göynük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında kümeste hasar oluştu.
Öte yandan civcivler, zarar görmemeleri için başka kümese taşındı.
Kaynak: AA / Elif Sarıhan