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Bolu'da Tartışma Kanlı Bitti: İki Kişi Bıçaklandı

Bolu'da Tartışma Kanlı Bitti: İki Kişi Bıçaklandı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde bir evde yaşanan tartışma sonucunda E.P. isimli şahıs, İ.G. ve Z.G. çiftini bıçakladı. Yaralı çift hastaneye kaldırılırken, E.P.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde E.P., evlerinde tartıştığı İ.G. ve eşi Z.G.'yi bıçakladı. Yaralı çift hastaneye kaldırılırken, E.P.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Mircekiraz köyü yaylasında meydana geldi. Yaylada kalan İ.G. ile eşi Z.G., evlerinde E.P. ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından E.P., bıçakla İ.G. ve Z.G. çiftine saldırdı. Bıçaklanarak yaralanan İ.G. ve Z.G.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çift, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İ.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan E.P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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