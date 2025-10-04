Haberler

Bolu'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Bolu'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 500 gram altın tozu, 335 değerli taş ve 13 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tarihi eserlerin bulunduğu bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; 500 gram altın tozu, 335 adet değerli taş ve 13 tarihi eser niteliğinde obje bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
