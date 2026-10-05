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Bolu'da Tanju Özcan cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun kılma davasında beraat etti

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Bolu'da Tanju Özcan cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun kılma davasında beraat etti
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Bolu Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu Tanju Özcan, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme, kesin somut delil bulunmadığına hükmetti; Özcan'ın irtikap suçundan tutukluluğu sürüyor.

BOLU Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Tanju Özcan, hakkında açılan 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

Şubat ayında 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanıp Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, belediye personeli Öznur Ç.'nin şikayeti sonrası, 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da dava açıldı.

Bu iki suçla ilgili olarak tutuklu yargılanan Özcan, geçen hazirandaki duruşmada tahliye edildi. Dava tutuksuz devam etti.

Tanju Özcan, davanın Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmasına, 'İcbar suretiyle irtikap' suçundan halen tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediği yönünde her türlü şüpheden uzak kesin somut maddi delil bulunmadığına hükmederek Tanju Özcan hakkında iki suçtan da beraatine karar verdi.

Tanju Özcan'ın, 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutukluluğu devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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