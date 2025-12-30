Seben Gölü'nde yapılan denetimde 500 metre uzunluğunda ağ ele geçirldi

Bolu Valiliği, Su Ürünleri Kanununa muhalefet olaylarının önlenmesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22-23 Aralık 2025'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, Bolu Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi koordinesinde Seben Gölü'nde ağ tarama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde, göle çekili vaziyette toplam 500 metre uzunluğunda kaçak ağ tespit edildi. Söz konusu ağlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Denetimler sırasında canlı olarak ele geçirilen 50 sazan balığı doğal yaşam alanı olan Seben Gölü'ne bırakılırken, 53 anaç sazan balığı ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.