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Yeniçağa Gölü'nde su samuru görüntülendi

Yeniçağa Gölü'nde su samuru görüntülendi
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki gölde ortaya çıkan su samuru, gece yürüyüşü yapanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BOLU'nun Yeniçağa ilçesindeki gölde ortaya çıkan su samuru, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yeniçağa Gölü kıyısında gece saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, gölün kenarında su samuruyla karşılaştı. Gölden bir süre kıyıya çıkan su samuru, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre su üzerinde ilerleyen su samuru, daha sonra suya dalıp kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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