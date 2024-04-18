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Bolu'da su kanalına düşen otomobilde 3 kişi yaralandı

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Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen kazada, su kanalına düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ankara-Zonguldak kara yolu Zonguldak istikametinde seyreden Yusuf D. yönetimindeki 74 AP 880 otomobil, Mengen Dorukhan Tüneli mevkisinde su kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçtaki 3 kişi, sağlık ekiplerince Mengen Devlet Hastanesi ile kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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