Cip, otoyolda alev alev yandı

BOLU'da otoyolda seyir halindeyken alev alan cip, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 06 BSS 493 plakalı cip, motor kısmından tutuştu. Alevler kısa sürede aracı sararken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi alev alev yanan cipi söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen yangında cip, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı