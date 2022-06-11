Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bolu'da sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bolu'da sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte, öğleden sonra sağanak etkisini gösterdi.

Sağanak nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Borazanlar Mahallesi'ndeki rögarlar taşarken, araçlar yolda güçlükle ilerledi.

Yollarda biriken su nedeniyle kent merkezindeki birçok cadde kısa süreli ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri kapanan yolların ve alt geçitlerin ulaşıma açılması için su tahliye çalışması yürüttü.

Fırtınanın da etkisiyle Karaçayır Mahallesi'nde bir otomobilin üzerine ağaç devrilirken, otomobildeki 2 kişi yara alamadan kurtuldu.

Başta Sümer, Borazanlar, Tepecik, Sağlık, Beşkavaklar, Karamanlı, Karaçayır, Paşaköy ve Kültür mahalleleri olmak üzere çok sayıda iş yeri ve evin bodrum ile zemin katlarını su bastı.

İtfaiye ekipleri, su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Mudurnu ilçesinde de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

AA / Zafer Göder - Güncel

Fırtına Bolu su Güncel Haberler

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