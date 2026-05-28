Haberler

Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da ormanlık alanda piknik yapan 11 kişilik akraba grubunun yanındaki çam ağacına yıldırım düştü. 3 kişi yaralanırken, bir kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Bolu'da ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu piknik yapan 11 kişiden 3'ü yaralandı.

Bolu'da yaşayan 11 kişilik akraba grubu, Aladağ Kartal Orman Deposu yakınındaki dere kenarında piknik yaparken çam ağacına yıldırım isabet etti.

Bu sırada ağacın yakınında bulunan Büşra Elçin (23), Ümit Elçin (32) ve Mustafa Atçılı (42) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Mustafa Atçılı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Büşra ve Ümit Elçin ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı.

Yaralılardan Büşra Elçin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalça estetiği operasyonunda hayatını kaybetti

Daha seksi görüneceğim derken feci şekilde can verdi
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi hakim karşısına çıktı

Başbakanın kardeşi hakim karşısında! Suçlamalar çok ağır
Fenerbahçe'den Montella bombası

Fenerbahçe'den Montella bombası
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

Akın akın geliyorlar! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?