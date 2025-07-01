Bolu'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Bolu'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Bolu'nun Karaköy Mahallesi'nde park halindeyken yangın çıkan otomobil, vatandaşlar tarafından söndürülmeye çalışıldı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı.

Bolu'da park halindeyken yangın çıkan otomobil zarar gördü.

Karaköy Mahallesi'nde park halinde bulunan 34 TG 9804 plakalı otomobile henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndüren vatandaşlar, tedbir amaçlı itfaiyeden de yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik tedbirlerini alarak soğutma çalışması yaptı.

Otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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