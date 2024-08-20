Bolu'da Otomobil ile Panelvan Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile panelvan çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bolu-Mudurnu kara yolunda Salih B. idaresindeki 14 AK 042 plakalı otomobil ile Mustafa A. yönetimindeki 41 HH 461 plakalı panelvan, Sarıyer köyü kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobilde sıkışan Salih B. ile panelvanda bulunan Ayşe A. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Salih B. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Salih B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.