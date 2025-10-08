Haberler

Bolu'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Bolu'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil ile çarpıştı. Kazada yolcu konumundaki bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ankara-Zonguldak kara yolundan Ankara istikametine ilerleyen Hasan G. idaresindeki 35 CMJ 939 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dorukhan Tüneli çıkışında karşı şeride geçerek Hakan H. yönetimindeki 06 HB 4525 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Yüksel H. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengen İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Zonguldak istikametine bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüz felci geçiren İlyas Salman aylar sonra görüntülendi

Yüz felci geçiren İlyas Salman aylar sonra görüntülendi
Stuttgart'a kötü haber! Takımın yıldızı Fenerbahçe maçında yok

10 maçta 6 gole katkı yapan yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.