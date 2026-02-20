Müstakbel eşine oto kurtarıcıyla taşınan dev buketle evlilik teklif etti
Mudurnu'da Tolga Efe, müstakbel eşine oto kurtarıcıyla dev buket hazırlayarak evlilik teklifi yaptı. Buket üzerindeki yazıyla yapılan sürpriz teklif olumlu yanıt aldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Tolga Efe, müstakbel eşine oto kurtarıcıyla taşınan dev buketle evlilik teklifi yaptı.
Uzun süredir evlilik planı yapan Efe, oto kurtarıcının taşıma platformuna demir iskelet yerleştirip tüller ve çiçeklerle süsleyerek büyük bir buket oluşturdu. Buketin üzerine LED ışıklarla "Benimle evlenir misin?" yazısı yerleştirildi.
Kız arkadaşının bulunduğu alana süslenen araçla gelen Efe'nin sürpriz teklifine genç kadın "Evet" yanıtını verdi. O anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Evlilik teklifinin ardından çift, dev buketi taşıyan oto kurtarıcıyla ilçe merkezinde tur attı.