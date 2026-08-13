Göynük'te Otluk Yangını Eve Sıçradı: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

BOLU'nun Göynük ilçesinde otluk alanda çıkan yangın eve sıçradı. Alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Göynük ilçesine bağlı Karacalar köyündeki otluk alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bir eve ve yakındaki ormana yaklaştı. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın ormana sıçramadan söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı