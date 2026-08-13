Haberler

Göynük'te Otluk Yangını Eve Sıçradı: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Göynük'te Otluk Yangını Eve Sıçradı: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karacalar köyünde otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bir eve sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormana sıçramadan söndürüldü, ancak ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU'nun Göynük ilçesinde otluk alanda çıkan yangın eve sıçradı. Alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Göynük ilçesine bağlı Karacalar köyündeki otluk alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bir eve ve yakındaki ormana yaklaştı. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın ormana sıçramadan söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var

DEM heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı

Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak

Türkiye'nin gözünü çevirdiği maça gidiyorlar! Nedeni de belli

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!
Trafikte tartıştığı kadına 'Sen eskortsun' deyince olanlar oldu

Tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

Damat, nikahta başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı
Yüzüne Ahtapot yapışan balıkçı az kalsın ölüyordu! Kurtulmak için bambu sopasına sarıldı

Yüzüne Ahtapot yapışan balıkçı az kalsın ölüyordu! Kurtulmak için bambu sopasına sarıldı