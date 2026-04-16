Bolu'da müdürü ve arkadaşlarını ölümle tehdit ettiği öne sürülen öğrenciye gözaltı

Bolu'da bir ortaokulun müdürü ile sınıf arkadaşlarını silahla vuracağına dair ses kaydı paylaştığı iddia edilen Irak uyruklu 7. sınıf öğrencisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu'da bir ortaokulun müdürü, dün akşam saatlerinde emniyete giderek okullarında eğitim gören Irak uyruklu öğrenci A.M.A.A. (13) hakkında şikayette bulundu.

Okul müdürü, bir velinin uyarısıyla fark ettikleri WhatsApp uygulamasındaki ses kaydında, şüpheli öğrencinin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıları övdüğünü ve kendisine silah verilmesi halinde başta okul müdürü olmak üzere aynı sınıftaki 10 arkadaşını vuracağını ifade ettiğini bildirdi.

Okul müdürünün şikayetiyle harekete geçen polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla zanlının adresinde yaptıkları aramada cep telefonuna el koydu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.