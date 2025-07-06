Bolu'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bolu'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
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Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale başladı. Ekipler, köylülerin ihbarı üzerine hızlıca olay yerine sevk edildi.

BOLU'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale başlattı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Göynük ilçesine bağlı Karaardıç mevkisinde çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine İlçe Orman Müdürlüğü'nden arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman ve itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken, bölgeye yangın söndürme helikopterleri de sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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