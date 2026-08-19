Bolu'da Orman Yangını: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor
Bolu merkeze bağlı Kızılağıl köyü yakınlarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler sevk edildi. Alevlere müdahale sürerken, yangın bölgesi dron ile havadan görüntülendi.
BOLU merkezde orman yangını çıktı, ekipler alevlere müdahale ediyor.
Merkeze bağlı Kızılağıl köyü yakınlarında, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, bölge dronla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı