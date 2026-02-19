Haberler

Bolu'da okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenleniyor

Güncelleme:
Bolu'da ramazan ayı dolayısıyla okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temasıyla etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrenciler geleneksel kıyafetlerle gösteriler yaparak manevi değerleri kutladı.

Bolu'da okullarda ramazan ayının başlaması dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Öğrencilerin paylaşma bilincini artırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler "Maarifin Kalbinde Ramazan" teması kapsamında yapılmaya başlandı.

Bolu'da bulunan okulların koridorlarında öğrenciler geleneksel kıyafetleriyle maniler okuyarak çeşitli gösteriler sahneledi.

Seben ve Yeniçağa ilçelerinde öğrenciler nostaljik kıyafetler giyerek ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.

Davul eşliğinde maniler okuyarak yürüyüş yapan öğrencileri, bazı sürücüler de araçlarından korna çalarak destekledi.

Yeniçağa ilçesinde bulunan bir anaokulunun öğrencileri, hazırladıkları imsakiyeleri kamu kurumlarına dağıttı.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal
Haberler.com
