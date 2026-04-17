Bolu'da 'okula saldırı yapacağım' diyen öğrenci gözaltına alındı

Bolu'da, arkadaşlarına okula saldırı düzenleyeceğini söyleyen 8. sınıf öğrencisi A.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Öğrencinin ifadesinde bu sözleri şaka amaçlı söylediği bildirildi.

Olay, şehir merkezindeki bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre 8'inci sınıf öğrencisi A.A., sınıf arkadaşlarına okula saldırı düzenleyeceğini söyledi. Öğrencinin sözleri üzerine tedirgin olan arkadaşları, durumu ailelerine bildirdi. Velilerin ihbarı üzerine saldırı tehdidinde bulunan öğrenci okula gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.A., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A.'nın ifadesinde okula saldırıya ilişkin sözlerini şaka amaçlı söylediğini belirttiği öğrenildi.

