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Bolu'da minibüsle motosiklet çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı

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Bolu Bayram Sokak'ta minibüsle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, minibüs sürücüsüne uygun ehliyeti bulunmaması ve koltuk sayısının az olması nedeniyle 12 bin 560 lira idari ceza uygulandı.

Bolu'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bayram Sokak'ta seyreden S.D. idaresindeki 14 AJ 004 plakalı minibüs ile O.A. yönetimindeki 14 ADR 407 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Polis, S.D'ye, araç için uygun ehliyetinin bulunmaması ve koltuk sayısının mevzuatta belirtilenden az olması nedeniyle 12 bin 560 lira idari ceza uyguladı.

Kaynak: AA
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