3 katlı metruk binanın bir kısmı, park halindeki aracın üstüne çöktü

BOLU'da, 3 katlı metruk binanın bir kısmı, park halindeki hafif ticari aracın üzerine çöktü. Hasar gören hafif ticari aracın sahibi Hüseyin Çakmak, "Namaz kılmak için arabamı park ettim. Polisler aradı. Aracın üzerine bina çöktüğünü söylediler" dedi.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Binanın önünde park halinde olan Hüseyin Çakmak'a ait hafif ticari araçta hasar oluştu.

'NEDEN BUGÜNE KADAR YIKILMADI'

Araç sahibi Hüseyin Çakmak, yıkılma tehlikesi olan binanın çevresinde daha önce önlem alınmamasına tepki göstererek, "Namaz kılmak için arabamı park ettim. Namaz bitince, polisler beni aradı. Aracın üzerine bina çöktüğünü söylediler. Apar topar geldik. Vaziyet ortada. Ama şu var, böyle bir tehlike vardıysa, neden bugüne kadar yıkılmadı? Allah muhafaza bir insanın üzerine yıkılsaydı, bir can gitseydi, daha mı iyi olurdu" dedi.