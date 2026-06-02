Bolu'da yumurtacı kanatlı işletmelerine biyogüvenlik kısıtı uygulanacak

Bolu'da olası kuş gribi vakalarına karşı tüm ticari yumurtacı kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik kısıtı uygulanacağı, denetimlerin 1 Haziran 2026 itibarıyla başlayacağı açıklandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dünya genelinde artış gösteren "Yüksek Patojeniteli Avian Influenza" (kuş gribi) vakaları nedeniyle ticari yumurtacı kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik tedbirlerinin en üst seviyede uygulanmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Bu kapsamda, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm ticari yumurtacı kanatlı işletmeleriyle ilgili 01 Haziran 2026 itibarıyla biyogüvenlik uygulamalarının etkin şekilde takibi ve değerlendirilmesine yönelik sistem düzenlemeleri yapılacağı anlatılan açıklamada, üretim zincirinde aksama veya mağduriyet yaşanmaması adına, özellikle yakın dönemde kümeslerine yeni hayvan ya da civciv girişi planlayan işletmelerin zaman kaybetmeden il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda yürütülecek denetimlerde, giriş kontrolü, çevre güvenliği, kümes hijyeni, gübre ve ölü hayvan yönetimi, kemirgen-haşere kontrolü ile kayıt ve izlenebilirlik unsurlarının değerlendirileceğine değinilerek, çalışmalarla, kanatlı hayvan sağlığının korunmasının, işletmelerin sürdürülebilir üretim faaliyetlerinin desteklenmesinin ve sektör genelinde biyogüvenlik seviyesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder
