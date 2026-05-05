Bolu'da kum yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

BOLU'da virajda devrilen kum yüklü hafriyat kamyonunun şoförü İsmail Gezen (59) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Rüzgarlar köyü mevkisinde meydana geldi. Kum ocağından yüklediği hafriyatla D-100 kara yolun yönünde ilerleyen İsmail Gezen idaresindeki 14 EU 919 plakalı kamyon, virajda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Gezen, kamyonda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, İsmail Gezen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından sıkıştığı yerden çıkartılan Gezen'in cenazesi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı