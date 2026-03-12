Haberler

Yerde yatan köpek, otomobilin altında kaldı

Güncelleme:
Bolu Organize Sanayi Sitesi'nde, otomobilin üzerinden geçtiği yerde yatan bir köpek, olayın güvenlik kamerasına yansıdığı anlarda koşarak uzaklaştı.

BOLU'da, yerde yatan bir köpeğin üzerinden otomobil geçerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bolu Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, yolun kenarına yaklaşarak beklemeye başladı. Bir süre sonra hareket eden otomobil, yerde yatan köpeği ezdi. Bir süre otomobilin altında sürüklenen köpek, daha sonra koşarak uzaklaştı. Otomobil de bölgeden uzaklaştı. Olay anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Oğuzhan EKE / BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
