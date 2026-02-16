Haberler

Yol kenarında sürü halinde gezen kızılgeyikler görüntülendi

Yol kenarında sürü halinde gezen kızılgeyikler görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da bir vatandaş, yol kenarındaki arazide dolaşan kızılgeyik sürülerini cep telefonuyla kaydetti. Geyikler, ormanın derinliklerine doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

BOLU'da yol kenarındaki arazide sürü halinde dolaşan kızılgeyikler, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ormanlık alandan geçen kara yolunda seyahat eden bir vatandaş, Türkiye'de yaşayan geyik türleri arasında en büyüğü olan kızılgeyikleri dolaşırken fark etti. Aracından inen vatandaş, sürü halinde gezen kızıl geyikleri cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre yol kenarındaki arazide ilerleyen geyikler, ormana doğru giderek gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor

TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?