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BOLU'DA KAZA, ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin yolu kısa süre içinde açması bekleniyor.

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BOLU (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Otoyolu Ankara Bolu Güncel Haberler

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