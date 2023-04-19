BOLU'DA KAZA, ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR
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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin yolu kısa süre içinde açması bekleniyor.
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BOLU (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel