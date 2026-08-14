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Mengen'de Alzheimer Hastası Yaşlı Adam İçin Arama Başlatıldı

Mengen'de Alzheimer Hastası Yaşlı Adam İçin Arama Başlatıldı
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Bolu'nun Mengen ilçesinde kendisinden haber alınamayan 69 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde kendisinden haber alınamayan 69 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı.

Başyellice köyünde yaşayan Necati Ç'den (69) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Zonguldak'tan AFAD ekipleri, Bolu Jandarma Asayiş Komando, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri ile jandarma arama köpeği ve jandarma iz takip köpeği sevk edildi.

Ekipler, son olarak Dirgine köyü çevresinde görüldüğü bilgisine ulaşılan Necati Ç'nin bulunması için karadan ve havadan arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA
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