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Kavşakta hafif ticari araçla çarpışan otomobil ters döndü; 4 yaralı

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Bolu'da D-100 kara yolu Abant kavşağında hafif ticari araçla çarpışan otomobil ters döndü. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BOLU'da kavşakta hafif ticari araç ile çarpışıp ters dönen otomobildeki 4 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Abant kavşağında meydana geldi. Düzce'den Bolu yönüne ilerleyen Beytullah P. İdaresindeki otomobil ile kavşaktan Abant yönüne dönüş yapmak isteyen, içerisinde Irak uyruklu ailenin bulunduğu 34 MUC 828 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Metrelerce savrulan otomobil, ters döndü. Kazada otomobilin sürücüsü Beytullah P. ile yanındaki Nurhan A., Medine K. ve Alperen K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılari ambulanslarla hastanede kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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