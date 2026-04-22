Bolu'da kavgada kalp krizi geçiren çocuğun ölümüne ilişkin davada karar

Bolu'da 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak'ın kavga esnasında kalp krizi geçirerek ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılanan 14 ve 15 yaşlarındaki iki sanık, 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak görülen duruşmaya, tutuklu sanık S.Ş. (14) ve tutuksuz sanık E.Y. (15) ile yakınları ve avukatları katıldı.

"Kasten öldürme" suçundan hapis istemiyle yargılanan iki sanığın "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, S.Ş. ve E.Y'ye 7'şer yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, sanık E.Y'nin kararla birlikte tutuklanmasına hükmetti.

Olay

Bolu İsmetpaşa Caddesi'ndeki Kültür Park'ta 12 Haziran 2025'te S.Ş. ile Toprak arasında kavga çıkmış, kavga esnasında fenalaşarak yere düşen Toprak, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin S.Ş. ile arkadaşı E.Y. gözaltına alınmıştı.