Bolu'da kavgada kalp krizi geçiren çocuğun ölümüne ilişkin davada karar

Bolu'da 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak'ın ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılanan 14 ve 15 yaşlarındaki iki sanık, mahkeme tarafından 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, kavga esnasında Toprak'ın kalp krizi geçirmesiyle sonuçlandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak görülen duruşmaya, tutuklu sanık S.Ş. (14) ve tutuksuz sanık E.Y. (15) ile yakınları ve avukatları katıldı.

"Kasten öldürme" suçundan hapis istemiyle yargılanan iki sanığın "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, S.Ş. ve E.Y'ye 7'şer yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, sanık E.Y'nin kararla birlikte tutuklanmasına hükmetti.

Bolu İsmetpaşa Caddesi'ndeki Kültür Park'ta 12 Haziran 2025'te S.Ş. ile Toprak arasında kavga çıkmış, kavga esnasında fenalaşarak yere düşen Toprak, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin S.Ş. ile arkadaşı E.Y. gözaltına alınmıştı.

