Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönen minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönen minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Minibüs, Saraycık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve trafik akışı kontrollü sağlanmaya başlandı.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Muhabbet T. idaresindeki 67 LB 575 plakalı minibüs, kayak merkezinden dönüş yolunda Saraycık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda trafik akışı, çalışmaların ardından kontrollü sağlanmaya başladı.